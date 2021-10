Panamese politie excuseert zich voor schietoefening met “Arabische” schietschijven

In Panama is ophef ontstaan omdat de politie tijdens een schietoefening met Israëlische instructeurs foto’s van mensen in Arabische kledij als schietschijf heeft gebruikt. De politie heeft haar verontschuldigingen aangeboden.

De controverse was uitgebroken nadat de nationale politiedienst en de Israëlisch-Panamese Kamer van Koophandel foto’s hadden gepubliceerd van een politietraining. Op een van die beelden was een man te zien die een pistool richtte op een foto van gewapende mensen in traditionele Arabische klederdracht.

“In een poging om de betrekkingen tussen Israël en Panama te versterken, zijn onze politie-eenheden in de diplomatieke wijken getraind door instructeurs van de Israëlische ambassade in Panama”, zo werd bij het intussen verwijderde bericht op Twitter vermeld.

Er kwam heel wat kritiek op de beelden. Het Panamese comité voor solidariteit met Palestina had het over een “duidelijke stigmatisering” die “geweld en racisme in de hand werkt”.

De politie heeft uiteindelijk haar excuses aangeboden. “We hebben respect voor culturele, religieuze en etnische verschillen”, zo klinkt het vrijdag in een verklaring. “We betreuren dat zich een situatie heeft voorgedaan die vreemd is aan de aard van onze opdracht en onze plicht”.