LIVESTREAM. Volg hier de implosie van de koeltorens van Centrale Langerlo in Genk

Vandaag verliest Genk een landmark. Om 13.45 uur, een kwartier later dan aanvankelijk gepland, worden de koeltorens van Central Langerlo opgeblazen. Op de voormalige Fordsite is er plaats voor 10.000 kijklustigen. Voor de implosie gelden de hoogste veiligheidsmaatregelen. Je kan de historische gebeurtenis hier volgen via de livestream.