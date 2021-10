Vooruit-voorzitter Rousseau wil zo snel mogelijk maatregelen tegen stijgende energiefactuur: “Januari is te laat”

De energiefactuur stijgt de laatste tijd bijzonder snel. Verschillende partijen zoeken naar manieren om die bittere pil te verzachten: zo wordt er gekeken naar een mogelijke verlaging van de taksen op die facturen als milderende maatregel.

LEES OOK. Vivaldi wil extra inkomsten door hoge energieprijzen teruggeven: “Over mijn lijk dat wij extra geld gaan verdienen op kap van de consumenten” (+)

Maar dat die of andere maatregelen pas vanaf 1 januari volgend jaar zouden ingaan, vindt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau te laat. “Het is niet zo eenvoudig om dat met een vingerknip te veranderen, maar het mag niet tot januari duren”, zei hij zaterdagochtend op Radio 1. “De factuur moet zo snel mogelijk naar beneden worden gebracht.”

Volgens Rousseau wordt ook het sociaal tarief verlengd en uitgebreid, “maar de energiecrisis is breder dan enkel wie in aanmerking komt voor zo’n sociaal tarief”. “Veel werkende gezinnen zien ook af van de energiefactuur die maal twee of maal drie gaat. Als je accijnzen verlaagt, is dat voor iedereen die accijnzen betaalt.”

De federale regering zit dit weekend in conclaaf bij elkaar om de begroting bij elkaar te timmeren, maar ook het energiedossier zou zaterdag op tafel komen.