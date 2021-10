Pakistan voert vredesgesprekken met taliban

De regering in Islamabad heeft de vredesbesprekingen met de Pakistaanse taliban hervat. Dat heeft Imran Khan, de premier van Pakistan, vrijdag verklaard in een interview met de Turkse zender TRT.

“Ik denk dat er binnen de TTP (Tehrik-i-Taliban Pakistan, de Pakistaanse taliban, red.) groepen zijn die openstaan voor vredesbesprekingen, voor verzoening met onze regering. Met die groepen praten we”, zo stelde de premier.

De Pakistaanse minister van Informatie Fawad Chaudhry bevestigde daarna op een persconferentie dat er inderdaad onderhandelingen hebben plaatsgevonden. Meer informatie werd er niet gegeven. Een bron binnen de Pakistaanse taliban zegt eveneens dat er sinds een maand gesprekken worden gevoerd, maar dat er voorlopig nog niet tot een “conclusie” werd gekomen.

De taliban in Pakistan verschilt van de gelijknamige radicaal-islamistische beweging in Afghanistan, al bestaat er wel een nauwe verwantschap. De Pakistaanse taliban had in 2007 een geweldcampagne opgestart. Duizenden burgers en leden van de Pakistaanse veiligheidstroepen zijn sindsdien om het leven gekomen bij gerichte aanvallen en bomaanslagen die door de rebellenbeweging werden opgeëist.

Pakistan was twintig jaar geleden een van de weinige landen die het eerste talibanregime in Afghanistan had erkend. Het nieuwe Afghaanse regime is nog niet erkend door Islamabad.