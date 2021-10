Belgische toeriste die dodelijk ongeval veroorzaakte op Comomeer sluit akkoord met Italiaanse gerecht

Een jonge Belgische toeriste die in Italië beschuldigd wordt van onvrijwillige doodslag omdat ze eind juni een dodelijk ongeval zou hebben veroorzaakt op het Comomeer, heeft een akkoord gesloten met het gerecht over een gevangenisstraf van twee jaar en de betaling van een schadevergoeding. Dat meldt de krant Il Corriere della Sera.

Clea W. (21) stond op 25 juni aan het roer van een grote speedboot met elf Belgische toeristen, die in de buurt van Villa Balbianello in botsing kwam met een andere boot. Luca Fusi, een 22-jarige Italiaan die met twee anderen op die laatste boot zat, kwam om het leven.

De Belgische toeriste stond sindsdien onder huisarrest in het vakantiehuis van haar familie in Lenno. De openbare aanklager heeft het dossier tien dagen geleden gesloten, en is ingegaan op het voorstel van haar advocaat voor een gevangenisstraf van twee jaar en een schadevergoeding. De beperkende maatregelen werden door het gesloten akkoord inmiddels opgeheven, en de vrouw kan het land verlaten.

Akkoord moet nog bekrachtigd worden

Dat akkoord moet wel nog worden bekrachtigd door een rechtbank, dat zal allicht in november gebeuren. In afwachting is W. in vrijheid gesteld. Ook de hoogte van de schadevergoeding moet nog worden vastgesteld, al betaalde de familie van W. eerder al een voorschot aan de ouders en zus van het slachtoffer.

De familie van het Italiaanse slachtoffer kan zich volgens de Corriere della Sera vinden in het akkoord. “We respecteren maximaal wat het gerecht heeft besloten wat betreft alternatieve straffen. We vertrouwen wel op de autoriteiten om de ongeëvenaarde ernst van de feiten en het buitengewone leven van Luca in rekening te nemen.”