Barcelona-voorzitter Joan Laporta: “Ronald Koeman blijft trainer, ongeacht het resultaat tegen Atlético”

“Koeman blijft coach van Barcelona. Hij geniet een zekere mate van vertrouwen, ongeacht het resultaat van vandaag (tegen Atlético, nvdr)”, vertelde Laporta tegen de aanwezige Spaanse pers. “Hij verdient dat vertrouwen, vooral omdat hij een ex-speler van de club is. Ik heb met hem gesproken en heb de indruk dat hij het team nog steeds vertrouwt, zeker met het vooruitzicht dat er nog geblesseerden zullen terugkeren.”

Dat Laporta steun uitsprak voor Koeman, komt enigszins als een verrassing in Spanje. Na de 3-0-nederlaag tegen Benfica gingen de Spaanse kranten er al van uit dat de Nederlander aan zijn laatste dagen bezig was bij Barcelona. De voorbije dagen werd volop gespeculeerd over zijn opvolger. Zaterdagochtend nog luidde het in de Catalaanse pers dat Ajax-trainer Erik ten Hag de topkandidaat is om Koeman op te volgen.