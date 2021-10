Mauricio Pochettino durft geen datum op terugkeer van Sergio Ramos plakken

Mauricio Pochettino, de trainer van Paris Saint-Germain, heeft zaterdag verklaard dat hij geen datum op de terugkeer van Sergio Ramos durft te plakken. Sinds zijn overgang van Real Madrid afgelopen zomer kwam de Spaanse verdediger nog geen enkele minuut in actie voor de Parijzenaars, vriendschappelijke wedstrijden inbegrepen, vanwege een kuitblessure.

“Wij volgen zijn vorderingen dagelijks op. We hopen dat hij zo snel mogelijk zijn opwachting zal maken, maar momenteel kunnen we niet zeggen voor wanneer dat zal zijn”, gaf de Argentijn te kennen op de persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van zondag in Rennes (13u).

Buiten Ramos moeten ook die andere verdediger Lavyin Kurzawa en middenvelder Julian Draxler allebei door ziekte de confrontatie met Rennes laten schieten. Bij het team uit Bretagne ligt Jérémy Doku al sinds eind augustus in de lappenmand met een spierblessure.

Zondagmiddag wordt mogelijk de vierde gezamenlijke basisplaats voor supersterren Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. PSG gaat op zoek naar zijn negende opeenvolgende overwinning van het seizoen in de Ligue 1 in evenveel matchen.