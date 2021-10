Britse minister van Volksgezondheid: “Rusthuispersoneel moet zich laten vaccineren of andere job zoeken”

De werknemers in Britse rusthuizen die niet bereid zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus moeten “vertrekken en een andere job zoeken”. Dat heeft de Britse minister van Volksgezondheid, Sajid Javid, zaterdag verklaard.

De Britse regering had eerder al beslist dat het rusthuispersoneel zich moet laten vaccineren. Tegen 11 november moet iedereen twee dosissen van een coronavaccin hebben gekregen. Maar de voorbije dagen werd vanuit de sector gepleit voor een pauze. Sommige rusthuizen zouden in de problemen komen als werknemers gedwongen worden om te vertrekken, zo werd gewaarschuwd.

In een interview met BBC Radio 4 heeft Javid dat verzoek zaterdag ondubbelzinnig afgewimpeld. De minister stelde dat mensen niet in de sector thuishoren wanneer ze niet bereid zijn zich te laten vaccineren .”Als je je niet laat vaccineren, waarom werk je dan in de zorg?”, zo luidde de weinig verzoenende verklaring.

“Als je in een rusthuis wil werken, werk je met de meest kwetsbare mensen in ons land. Als je niet de moeite kunt nemen om je te laten vaccineren, vertrek dan en ga een andere baan zoeken”, aldus de minister.

“Het idee dat iemand voor hen (de ouderen) wil zorgen en een volkomen veilig en effectief vaccin niet wil nemen omdat ze er op de een of andere manier bezwaar tegen hebben... Eerlijk gezegd, dan zouden zij niet in onze rusthuizen moeten werken”, vervolgde Javid. “Ze moeten vertrekken en een andere job zoeken. Ik ben daar erg duidelijk in.”

86 procent volledig gevaccineerd

In november vorig jaar, kort voordat de Britse vacinatiecampagne gelanceerd werd, hadden vier op de tien personeelsleden in de sector nog aangegeven dat ze zich niet zouden laten inenten. Maar intussen is al 86 procent volledig gevaccineerd.

De sectororganisatie National Care Association zegt dat rusthuizen vooral meer tijd nodig hebben om de resterende personeelsleden te overtuigen. “We zijn niet tegen vaccinatie”, zegt voorzitter Nadra Ahmed. “Wat de personeelsbezetting betreft, is de situatie nu al slecht. Die deadline zal daar alleen maar verder toe bijdragen”, zo beklemtoont ze wel.