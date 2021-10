Zeventig migranten vermist op Middellandse Zee

Zeventig migranten die vier dagen geleden met een bootje het westen van Libië hadden verlaten, zijn bij een poging om Europa te bereiken vermist geraakt in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Dat heeft de ngo Alarm Phone zaterdag meegedeeld.

“Ze zijn vertrokken uit Al Khums en hebben verschillende keren onze lijn gebeld”, zegt de vrijwilligersorganisatie, die een hulplijn voor migranten in nood beheert.

“Toen we het contact verloren, bevonden ze zich in het opsporings- en reddingsgebied van Malta, op 11 zeemijl (20 km) van de Italiaanse wateren. Maar er zijn geen gegevens over hun redding of aankomst. De autoriteiten doen er het zwijgen toe”, zo staat in een mededeling op Twitter.

“Hoe kunnen 70 mensen op zee verdwijnen, op enkele kilometers van het vasteland? Wat is er met hen gebeurd? Waarom weigeren de Maltese en Italiaanse autoriteiten eerst om hen te redden en vervolgens om informatie te verstrekken over hun lot?”, klinkt het nog.

Libië is een belangrijk transitland voor duizenden migranten die elk jaar proberen Europa te bereiken via de Middellandse Zee. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn in de eerste acht maanden van dit jaar minstens 1.369 mensen bij die gevaarlijke overtocht om het leven gekomen.