BUNDESLIGA. Borussia Dortmund hijgt met zege in nek Bayern, Koen Casteels stopt penalty maar verliest met Wolfsburg

Op de zevende speeldag in de Bundesliga vonden er zaterdagmiddag vier wedstrijden plaats. Borussia Dortmund won nipt van Ausburg, maar zag wel Thomas Meunier uitvallen met een blessure. De Belgen van Wolfsburg verging het minder succesvol. Koes Casteels en co verloren thuis van Mönchengladbach.

Dortmund, met Thomas Meunier en Axel Witsel van bij de aftrap tussen de lijnen, ging in het eigen Signal Iduna Park op zoek naar een driepunter tegen Augsburg. Na tien minuten had het al een voorsprong te pakken dankzij een omgezette strafschop van Raphael Guerreiro, die door de blessure van Erling Haaland voor de gelegenheid mocht aanleggen van op elfmeter. Andi Zeqiri hing de bordjes opnieuw in evenwicht en even na rust klommen de Borussen voor de tweede keer op voorsprong via Julian Brandt.

Een minuut later werd een geblesseerde Meunier afgelost door Thorgan Hazard. Het zou uiteindelijk bij 2-1 blijven. Dankzij de zege nadert Dortmund met 15/21 voorlopig tot op een punt van leider Bayern, dat zondag pas in actie komt tegen Frankfurt.

Slechte reeks Wolfsburg

Wolfsburg, met basisspelers Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Dodi Lukebakio, kon niet slechter aan de thuiswedstrijd tegen Mönchengladbach beginnen. Na amper zeven minuten stond het al twee goals in het krijt door toedoen van Breel Embolo en Jonas Hofmann.

Luca Waldschmidt prikte nog wel tegen met de aansluitingstreffer, maar meer dan de 1-2 zat er niet in. De troepen van Mark van Bommel eindigden de partij met 10 na een tweede gele kaart voor Maxence Lacroix. Lars Stindl liet na de uitsluiting van Lacroix met een gemiste penalty de kans liggen om de score uit te diepen, Joe Scally zorgde in extremis toch nog voor 1-3. Na een uitstekende 12/12 om de competitie mee te openen zakken de Wolven na een 1/9 weg naar de vijfde plaats.

Hertha verliest van revelatie

Ook Hertha Berlijn en kapitein Dedryck Boyata kenden een matige start op eigen veld tegen Freiburg. Philipp Lienhart zette de bezoekers op 0-1. De ingevallen Krzysztof Piatek maakte de 1-1, Nils Petersen schonk Freiburg alsnog de volle buit. Freiburg deelt verrassend de tweede plaats met Dortmund en ontpopt zich zo tot de revelatie van de Bundesliga.

In de vierde en laatste zaterdagmiddagwedstrijd in de Duitse eerste klasse ontvingen Stuttgart en Orel Mangala Hoffenheim. Marc Oliver Kempf effende het pad voor de thuisploeg, Konstantinos Mavropanos scoorde op het uur de 2-0. Roberto Massimo deed er nog eentje bij, de eerredder van voormalig Anderlecht-huurling Jacob Bruun Larsen kwam te laat. Stuttgart nestelt zich dankzij de triomf naast Hoffenheim in de middenmoot.