Anuna De Wever over het klimaat, studies en het relletje met Gert Verhulst: “Het is makkelijk om mij aan te vallen. Ik ben jong, non-binair en heb een luide stem”

“Het is voor mij een noodzaak om te vechten voor het klimaat en de toekomst van onze planeet, dat is niet mijn hobby of zo.” — © Joren De Weerdt

Volgende week zondag, op 10 oktober, zal er voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een klimaatmars door Brussel trekken. En dat betekent dat ook Anuna De Wever (20) weer in the picture is. “Ik ben blij dat alles weer op gang gekomen is. Niks doen is niets voor mij. Toen het leven stilviel tijdens de coronacrisis, bezorgde me dat juist veel stress.”