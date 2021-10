Burgemeester Ternat over “halve vrijheid” voor levenslang veroordeelde Clottemans: “Els is heel welkom in ons dorp. Ze verdient een tweede kans”

“Els zal hier niet beschaamd met een zak over haar hoofd moeten rondlopen. Ze is welkom om iets te maken van het tweede deel van haar leven”. Burgemeester Michiel Vanderhasselt (CD&V-Volks) van Ternat reageert opgetogen op het goede nieuws voor de vrouw die in 2010 tot 30 jaar werd veroordeeld in de parachutemoord. Clottemans (37) mag overdag de gevangenis verlaten om een opleiding te volgen, zo besliste de strafuitvoeringsrechtbank eerder.