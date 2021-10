Grote brand op paradijselijk eiland, bewoners vluchten in boten

© VIA REUTERS

Een massale brand bedreigt het piepkleine toeristische eiland Guanaja, dat behoort tot Honduras. Heel wat woningen zijn vernield, en 400 eilandbewoners dienden te worden geëvacueerd. Er vielen geen slachtoffers.

Het eiland is amper 19 vierkante kilometer groot, en ligt voor de kust van Honduras. Er leven ongeveer 6.000 mensen. Een grote brand heeft al minstens 30 woningen vernield. Vier mensen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Bewoners vluchtten in boten om te ontkomen aan de vlammen, 400 personen werden in veiligheid gebracht.

Het vuur ontstond zaterdagochtend maar kon zich snel verspreiden.

