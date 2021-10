Eigenaars in Monaco hoogst ontevreden: Yves Vanderhaeghe dreigt het gelag te betalen voor de 4 op 24 van Cercle

Ook tegen Union kon Cercle Brugge zaterdagavond niet winnen. Thuis lukte dat dit seizoen nog geen enkele keer en deze vierde thuisnederlaag zou wel eens die teveel kunnen worden voor Yves Vanderhaeghe. Al voor de match was de stoel aan het wankelen van de trainer die amper vijf maanden geleden nog de grote redder was van Cercle. Vanderhaeghe dreigt nu het zoveelste slachtoffer te worden van een sportieve malaise die al jaren aan de gang is. Eigenaar AS Monaco pompte al ruim 50 miljoen in Cercle maar slaagt er absoluut niet in om het geld vakkundig te besteden en een goed beleid te voeren.

Tegen een zwak Gent had Cercle vorige week altijd een punt moeten pakken. Denkey verzuimde echter om de 0-2 te scoren en individuele fouten veroorzaakten alsnog de vijfde nederlaag. Alweer de vijfde en met 4 op 21 nam vorige week de onrust plots toe. Vooral bij eigenaar AS Monaco en meer bepaald sportief directeur Paul Mitchell was er behoorlijk wat ongenoegen. In ruim vier jaar pompte Monaco al ruim 50 miljoen euro in Cercle. Afgelopen donderdag had de Algemene Vergadering plaats en daar bleek dat het vorige boekjaar werd afgesloten met een verlies van 1,6 miljoen euro, resultaat dat opnieuw werd opgefleurd door een niet-recurrente bedrijfsopbrengst van 12 miljoen euro na een nieuwe kwijtschelding door AS Monaco van het eindsaldo Rekening Courant nadat al een bedrag van 5,1 miljoen euro via inbreng als kapitaalverhoging werd geboekt.

Trainerskerkhof

Niet onlogisch dat men ook eens resultaten wil zien maar ook in het vierde seizoen in 1A blijkt dat een moeilijke bevalling. Al drie jaar op rij betaalde de trainer het gelag. Guyot in 2019, zijn opvolger Mercadal een paar maanden later en ook Paul Clement, de gewezen assistent van Carlo Ancelotti kon niet overeind blijven. Hij werd lang beschermd door zijn landgenoot Mitchell, maar na de nederlaag in Sint-Truiden eind januari moest Clement toch plaats maken voor Yves Vanderhaeghe. Net als Bernd Storck een jaar eerder een suggestie van voorzitter Vincent Goemaere. Gezien de precaire sportieve situatie moest Mitchell zich gewonnen geven maar niet van harte. Al op de voorlaatste speeldag slaagde Vanderhaeghe er echter in om het behoud te verwezenlijken met Cercle. Logisch dus dat hij zijn werk verder mocht zetten.

© BELGA

Net als de voorgaande jaren vertrokken weer tien spelers waaronder sterkhouders zoals Marcelin, Pavlovic en topscorer Ugbo. Acht nieuwkomers, vooral huurlingen, kwamen in de plaats. Herbeginnen dus maar toch startte Cercle met 4 op 6 tegen Beerschot en OHL, niet toevallig twee ploegen die ook compleet de start misten. Uit deed Cercle het ook beter dan thuis waar het nog niet kon winnen. Paul Mitchell woonde de thuismatch tegen STVV bij en maakte zich na afloop behoorlijk boos. Hij begreep totaal niet hoe men die match tegen tien man met het kleinste verschil had kunnen verliezen. Zijn vertrouweling, de Tunesische assistent Radhi Jaïdi, met wie Mitchell nog bij Southampton had gewerkt, was intussen ook alweer vertrokken om T1 te worden bij Espérance de Tunis. De kwaliteiten van Jaïdi werden hoog ingeschat en men vond niet meteen iemand die complementair was met het duo Vanderhaeghe-Buffel.

Vanuit Monaco werd de druk intussen opgevoerd op de jonge Mexicaanse sportief directeur Carlos Avina. “Ik heb hem de jongste weken niet zo vaak gehoord”, bekende Yves Vanderhaeghe op de wekelijkse persconferentie. Doorgaans geen goed teken maar de Roeselarenaar probeerde wel positief te blijven en zijn jonge groep vertrouwen geven. Zo liet hij tegen Union spits Kévin Denkey, wiens ballen er op training wel in gaan, staan tegen Union. Miangue had een week eerder al een uitbrander gekregen en na een nieuwe misser tegen Gent, moest hij plaats maken voor Popovic. Opvallend: Cercle startte met slechts één Belg want voor het eerst begon kapitein Charles Vanhoutte op de bank. Maar wat Vanderhaeghe ook probeert, niks helpt. Kwaliteit is er maar de overwegend jonge spelers zijn allemaal gewaagd aan mekaar. Het gevolg van keuzes die niet in Brugge maar in Monaco worden gemaakt. Vanderhaeghe is de zoveelste trainer die worstelt met de samenwerking tussen Cercle en AS Monaco. Komende donderdag oefent Cercle in Enschede tegen FC Twente. Na de kansloze 0-3 nederlaag tegen Union lijkt de groot dat er een andere staf de ploeg dan zal leiden.