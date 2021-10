Gentse fotografe legt het leven vast van op Groenland: “Hier wonen maar 28 mensen. En die zijn vooral bezig met overleven”

Fotograferen op het ritme van de natuur. Dat is wat de Gentse fotografe Eva Faché twee maanden lang doet. In en rond een afgelegen vissersdorp met amper 28 levende zielen op Groenland. Voor het in het arctische gebied definitief donker wordt, probeert ze elke lichtinval te gebruiken om unieke beelden te schieten. “De inwoners van het dorp zijn enorm gesloten, ze zijn in zekere zin vooral bezig met overleven.”