Ook Beerschot-fans maken het bont: doelman Mike Vanhamel bekogeld door eigen supporters

Nadat fans van Standard gisteren tijdens de pauze het veld opkwamen in de uitmatch tegen KV Mechelen, hebben ook de supporters van Beerschot zich zaterdag van hun minder fraaie kant laten zien. In de tweede helft van het kelderduel op OH Leuven werden aan het doel van Mike Vanhamel - nota bene hun eigen keeper - rookpotten het veld opgegooid. Vanhamel probeerde dan maar zelf de gemoederen te bedaren en ruimde de projectielen op.

Beerschot heeft in de eerste negen wedstrijden van de Jupiler Pro League nog maar één punt gescoord en heeft de rode lantaarn stevig in handen. Tegen OH Leuven, de voorlaatste in de stand, staat er dus heel wat druk op de ketel.