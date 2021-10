Tropisch klimaat in Florida bemoeilijkt zoektocht naar Brian Laundrie (23): “In minder dan een week kan lichaam skelet worden”

De weersomstandigheden in Zuid-Florida maken de zoektocht naar de vermiste Brian Laundrie (23), de verloofde van de vermoorde blogster Gabrielle ‘Gabby’ Petito (22) steeds moeilijker. Onder meer door de zware regenval kan het forensisch materiaal sneller verdwijnen. Hetzelfde geldt voor eventuele stoffelijke resten. “In minder dan een week kan dat hier veranderen in een skelet”, klinkt het.

Petito werd door haar familie als vermist opgegeven nadat Laundrie, met wie ze een maandenlange roadtrip door het land maakte, begin september alleen naar huis terugkeerde. Laundrie weigerde mee te werken met het onderzoek: hij hield de lippen stijf op elkaar over wat er was gebeurd en verdween vervolgens. Sinds half september is hij spoorloos. Op 19 september werd het stoffelijk overschot van Petito aangetroffen in een nationaal park in de Amerikaanse staat Wyoming.

Tegen Laundrie is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van het “onrechtmatig gebruiken” van de creditcard van Petito, maar is geen officiële verdachte in verband met haar dood. De zoektocht naar de man is intussen twee weken aan de gang, maar leverde nog niets op. Verschillende experts zeggen inmiddels dat de tijd begint te dringen voor het onderzoek. Het klimaat in Zuid-Florida maakt he timmers uiterst moeilijk om forensisch bewijs terug te vinden. “We strijden tegen de tijd”, zegt Bryanna Fox, voormalig speciaal agent van de FBI en universitair hoofddocent bij de afdeling criminologie aan de Universiteit van Zuid-Florida. “Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe minder bewijs.”

Laundrie heeft bovendien een voorsprong: zijn ouders gaven hem pas drie dagen na zijn verdwijning op als vermist. Ook liet hij twee belangrijke items thuis: zijn portefeuille en smartphone, daar kan hij dus al niet door getraceerd worden. “Een mobiele telefoon zou de onderzoekers hebben geholpen te weten met wie Laundrie communiceerde en waar hij exact was, terwijl zijn bankkaarten hen zou hebben verteld waar hij geld uitgeeft”, aldus Fox. “Maar het lijkt er dus op dat hij helemaal niet naar een bevolkt gebied plande te vluchten.” Wel integendeel. “In dit geval lijkt het erop dat hij probeerde van sociale netwerken af te gaan en niet in de samenleving te leven. Dus dat maakt het nog moeilijker om hem te vinden.”

© AP

Tropisch klimaat

“Tijdens de zomer in Florida, doorgaans een natte tijd, kan een lichaam in minder dan vijf tot zeven dagen in een skelet veranderen”, zegt Chris Boyer van de non-profit National Association for Search and Rescue (NASAR). “De aanwezigheid van roofdieren kunnen ook nog eens zorgen voor verlies van bewijs.”

Ook Fox zei aan CNN dat de tropische omstandigheden “behoren tot de zwaarste invloeden op forensisch bewijs”. “De kans om er te vinden wordt elke dag kleiner”, klinkt het. “Tijd is van essentieel belang.”

Zo’n week geleden werd tijdens een herdenkingsdienst in de buurt van New York afscheid genomen van de vermoorde Petito. Haar vader Joseph Petito beschreef zijn dochter als een “gelukkig meisje” tot wie veel mensen zich aangetrokken voelden, meldt CNN. “Ik wil dat je je laat inspireren door Gabby.”