Duizenden demonstreren in VS voor recht op abortus

In de Amerikaanse hoofdstad Washington en in heel wat andere steden in het land hebben zaterdag duizenden mensen gedemonstreerd voor het recht op abortus. Heel wat organisaties had voordien opgeroepen tot demonstraties in alle Amerikaanse staten. In Washington marcheerden de demonstranten voor het Hooggerechtshof, dat eerder een beperkende abortuswet in Texas weigerde te blokkeren.

De hoogste jurisdictie van de VS onderzoekt in de herfst ook een wet van de staat Mississippi. Daarin staat dat een abortus nog maar tot 15 weken zwangerschap mag. Een abortuskliniek vocht de wet aan en won, waarna de staat naar een hogere rechtbank stapte en ook daar verloor. De wet gaat in tegen de fameuze uitspraak in de zaak Roe versus Wade waarin het Hooggerechtshof in 1973 oordeelde dat wetten die abortus verboden ongrondwettelijk waren.

In de staat Texas doet een recente abortuswet dan weer heel wat stof opwaaien. Een abortus wordt door de nieuwe wet verboden zodra de hartslag van het embryo wordt geregistreerd, na ongeveer zes weken. Op dat moment weten de meeste vrouwen nog niet dat ze zwanger zijn. Er is bovendien geen uitzondering mogelijk als er sprake is van verkrachting of incest. Enkel als de gezondheid van de vrouw in gevaar is, kan er een uitzondering gemaakt worden. Tot nu gebeurde ruim 85 procent van alle abortussen in Texas na zes weken.

© REUTERS