Tienduizenden betogers doorheen Brazilië eisen afzetting van president Bolsonaro

Tienduizenden Brazilianen hebben zaterdag in verschillende steden in het land gedemonstreerd om opnieuw de afzetting van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro te eisen en de stijging van de kosten van levensonderhoud aan de kaak te stellen.

De grootste manifestaties werden gehouden in Rio de Janeiro, Sao Paulo en Brasilia na een oproep van de ‘nationale campagne Bolsonaro Out’, die gesteund wordt door een tiental linkse partijen en talrijke vakbondsorganisaties.

Uit een telling van de Braziliaanse pers blijkt dat er demonstraties waren in 20 van de 27 staten van Brazilië en in 60 steden, waaronder 14 regionale hoofdsteden. Er namen ook enkele rechtse en centrumrechtse leiders deel aan de marsen om de gevolgen van de economische crisis in het land te hekelen, hoewel zij de oproep tot afzetting niet noodzakelijk steunden.

Bij de vorige demonstraties onder leiding van linkse bewegingen werd vooral het chaotische beheer van de pandemie, die bijna 600.000 mensen het leven heeft gekost, op de korrel genomen. Deze keer werd ook gewezen naar de stijgende voedsel-, gas- en brandstofprijzen, en naar de 14,1 miljoen werklozen.