Twaalf miljoen Italianen trekken naar de stembus voor lokale verkiezingen

Zondag en maandag mogen zowat twaalf miljoen Italianen hun stem uitbrengen tijdens de lokale verkiezingen in hun land. De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland in het voorjaar, maar werden wegens de coronapandemie uitgesteld naar de herfst. In de regio Calabrië wordt ook gestemd over een nieuwe president.

Onder meer in de Italiaanse hoofdstad Rome, maar ook in Milaan, Napels, Turijn en Bologna wordt een nieuwe burgemeester verkozen. Maar ook in honderden kleinere steden en gemeenten is een nieuwe burgervader aan de orde.

In Rome draait de stembusslag hoofdzakelijk rond de rampzalige vuilnisophaling en het slechte openbaar vervoer. Uittredend burgemeester Virginia Raggi van de antisysteempartij Vijfsterrenbeweging, de eerste vrouwelijke burgemeester van de Italiaanse hoofdstad, neemt het in de eerste ronde op tegen voormalig minister van Economie Roberto Gualtieri (PD), de 55-jarige advocaat Enrico Michetti, de kandidaat van rechts en extreemrechts die COVID vergeleek met een griepje, en Carlo Calenda, de voormalige minister van Economische Ontwikkeling.

Als er in de eerste ronde geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen in de wacht weet te slepen, volgt er twee weken later een tweede ronde waaraan enkel de twee beste kandidaten mogen deelnemen. Naar verwachting zal de beslissing pas in de tweede ronde op 17 en 18 oktober vallen. Momenteel zouden Gualtieri en Michetti daarvoor in polepositie liggen.

In Milaan, de economische hoofdstad van het land, ziet het ernaar uit dat uittredend burgemeester Giuseppe ‘Beppe’ Sala van de groene partij Europa Verde zijn sjerp zal behouden. Napels zal sowieso wel een nieuwe burgemeester krijgen, want de huidige - Luigi De Magistris - komt niet op voor een nieuwe ambtstermijn. Hij mikt op de post van president van Calabrië, waar een opvolger wordt gezocht voor Jole Santelli, die overleed aan de gevolgen van kanker.

De lokale verkiezingen gelden als een test voor de regering van Mario Draghi. Die wordt namelijk gesteund door alle partijen behalve Fratelli d’Italia, dat zich dus kan opwerpen als enige criticus van de regering.