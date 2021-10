Britse minister: “Brandstofcrisis toont grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen aan”

De huidige brandstofcrisis in het Verenigd Koninkrijk maakt duidelijk dat we een einde moeten maken aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Dat heeft de Britse minister van Milieu Zac Goldsmith verklaard in een interview met de krant The Independent.

De tekorten en de lange wachtrijen waarmee de Britse tankstations geconfronteerd worden, zijn een “goede les”. Ze herinneren ons eraan dat het noodzakelijk is om de overschakeling naar elektrische voertuigen te versnellen, zegt de minister. Goldsmith erkent dat de problemen met de brandstofbevoorrading grote gevolgen hebben voor mensen en bedrijven. “Je ziet diezelfde problemen niet bij mensen met elektrische voertuigen”, zo benadrukt hij wel.

In de aanloop naar de internationale klimaatconferentie (COP26) in Glasgow antwoordde Goldsmith ook op de kritiek van rebellerende Tory-parlementsleden die de energieswitch duur en onrealistisch noemen. “Er zijn mensen in de samenleving, in de Conservatieve Partij, die hier sceptisch tegenover staan en die de inspanningen van de regering niet steunen”, zo klinkt het. “Ik denk dat zij sterk in de minderheid zijn en ik denk dat de wetenschap hun ongelijk bewijst. Uitzonderlijke gebeurtenissen, dag na dag, bewijzen hun ongelijk.”