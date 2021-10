Zesde Refugee Walk trekt 1.600 deelnemers

Zowat 1.600 mensen trotseren zondag het regenweer om deel te nemen aan de zesde editie van de Refugee Walk, de solidariteitsactie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De stappers leggen een symbolische route van 10, 20 of 40 km af en zamelen tegelijk geld in voor vluchtelingen. Het centrale event vindt plaats in Kessel-Lo (Leuven), maar deelnemers kunnen in heel Vlaanderen ook een persoonlijk parcours in eigen streek afbakenen.

Mediafiguur Jonas Geirnaert en Alina Churikova, de saboteur van dienst in ‘De Mol’ 2020, zijn de ambassadeurs van deze zesde editie. Aline Churikova zal in haar thuisland Kazachstan een eigen parcours wandelen, terwijl Jonas Geirnaert in Leuven 20 kilometer meestapt.

“Ik had de vraag gekregen om voor deze editie van de Refugee Walk ambassadeur te zijn, en omdat ik dat zo’n mooie titel vond, ambassadeur, heb ik toegezegd”, zegt Jonas Geirnaert. “Maar zonder gekheid, het is ook met veel overtuiging dat ik dit doe. Ik vind het werk dat Vluchtelingenwerk Vlaanderen doet, fantastisch. Als het over vluchtelingen gaat, merk je vaak dat mensen snel een uitgesproken mening hebben, en ik vind het jammer dat dit thema zo vaak in polarisering vervalt. Een actie zoals deze kan een gezicht geven aan mensen op de vlucht, kan hun verhaal naar voren brengen, en de menselijkheid opnieuw in het debat brengen. Dat vind ik zeer belangrijk.”

Directeur en woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen Charlotte Vandycke is verheugd over de grote opkomst, ondanks het tegenvallende weer. “Voor het zesde jaar op rij zien we ongeveer 1.600 mensen naar buiten komen om 10, 20 of 40 kilometer te stappen en daarmee een krachtig signaal te geven”, zegt de directeur. “Ze tonen dat ze solidair zijn met mensen op de vlucht, dat ze vinden dat die mensen een veilige, warme thuis verdienen, en dat ze op zoek zijn naar wat meer menselijkheid in het beleid.”

“Het aantal deelnemers ligt in de lijn van de vorige jaren”, gaat Charlotte Vandycke voort. “We zijn blij dat we een redelijk stabiel doelpubliek kunnen aanspreken. Zes jaar geleden was dit een groot experiment, was het de vraag of we het Vlaamse publiek hiervoor zouden kunnen warm maken, maar we zien dat we elk jaar opnieuw heel wat mensen op de been kunnen brengen, en dat het ook leeft op sociale media.”

Vorig jaar kende de Refugee Walk een coronaproof editie, waaraan meer dan 1.850 mensen deelnamen. “We waren trots dat we, ondanks de moeilijke toestand, toch zoveel mensen hebben kunnen mobiliseren, maar dit jaar kunnen we opnieuw voor veel meer verbondenheid zorgen tijdens het evenement”, zegt de directeur. “Er zijn rustpunten, mensen komen in contact met vluchtelingen en vrijwilligers tijdens de wandelingen. Dat is een veel fijnere manier om zo een evenement te organiseren.”

De opbrengst van de tochten gaat naar de werking van Vluchtelingenwerk, waarmee de organisatie campagnes voert en initiatieven opricht om vluchtelingen te helpen. “Op dit moment hebben we bijna 300.000 euro ingezameld”, zegt Charlotte Vandycke. “De voorbije jaren hebben we gemerkt dat mensen de dag zelf nog veel giften verzamelen, en in de weken nadien komen ook nog heel wat centen binnen. Dus we durven te hopen dat er nog ongeveer 50.000 euro bijkomt.”