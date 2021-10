Auto boort zich in gevel van dierenarts aan Deinsesteenweg: “Wonderwel geen gewonden”

Omstreeks 8.15 uur kwam een wagen terecht in de gevel van een woning ter hoogte van de Deinsesteenweg 13. “De wagen kwam van de overkant, heeft de rijvakken gekruist en is met zijn neus in de gevel gereden van het huis dat voor mijn praktijk staat”, zegt dierenarts Bart Verstuyft.

Die woning is niet bewoond door de arts maar door een andere persoon. “Gelukkig werd hij daarbij niet gewond”, zegt Bart Verstuyft. “ Maar er is veel schade aan de woning. We zijn allemaal erg geschrokken.”

Glad wegdek

“Volgens de verklaringen van de chauffeur, een 37-jarige Gentenaar die alleen in de wagen zat en safe heeft geblazen, is hij de controle over het stuur kwijtgeraakt door het gladde wegdek of aquaplaning”, zegt Liesbeth De Pauw van de Gentse politie.

“Hij heeft daarbij een paaltje geraakt, dan een boom op de middenberm en is aan de andere kant door de afsluiting van een dierenartsenpraktijk gereden. Daarna heeft de wagen een eerste woning geraakt en is tegen een tweede tot stilstand gekomen. Het is een wonder dat de chauffeur zelf daarbij niet gewond werd.”

Er is wel veel materiële schade: de stadsarchitect besliste dat de woning moest gestut worden en de auto is total loss.