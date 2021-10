Zeven jongeren gewond bij verkeersongeval in Moeskroen

In de regio Moeskroen heeft zich zondagochtend een ernstig verkeersongeval voorgedaan waarbij een auto een geparkeerde vrachtwagen raakte. In de auto zaten acht jongeren. Zeven inzittenden raakten gewond, onder wie een persoon ernstig gewond.

De reddingsdiensten van Picardisch Wallonië kregen rond 10.20 uur een oproep voor een verkeersongeval langs de Boulevard de l’Eurozone in Luingne. Een auto waarin acht jongeren zaten, botste op een trekker-oplegger die langs de rijbaan geparkeerd stond.

Toen de hulpdiensten aankwamen, was een van de inzittenden van de auto te voet gevlucht. Een tweede inzittende was uit het voertuig geslingerd. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in Rijsel (Frankrijk). Een andere persoon moest door de brandweer worden bevrijd. De andere slachtoffers liepen lichtere verwondingen op en werden overgebracht naar ziekenhuizen in Roubaix (Frankrijk), Moeskroen, Kortrijk en Doornik.