Ophef in Wallonië: uitwijzing van Congolese student mislukt

De uitwijzing van een Congolese student, die in ons land aan de UCLouvain wil gaan studeren, is zondagochtend mislukt. De student heeft zich verzet.

De zaak veroorzaakt heel wat ophef in Franstalig België. De 20-jarige Junior Masudi Wasso zit sinds 18 september in een gesloten centrum, met het oog op uitwijzing. De Congolees was toegelaten aan de UCLouvain om economie te studeren en zou ook in het bezit zijn van een geldig paspoort en een verblijfsvergunning. Toch werd hij tegengehouden aan de grens. De politie twijfelde aan de reismotieven van de student.

In Louvain-la-Neuve werd vrijdag al betoogd tegen het vasthouden en de uitwijzing van de student. Maandag wordt in Brussel betoogd. Ook zondagochtend was een twintigtal leden van een steuncomité aanwezig op de luchthaven van Zaventem, om de andere passagiers van de vlucht richting Kinshasa te sensibiliseren. Uiteindelijk heeft de jongeman zich verzet tegen de uitwijzing, en is hij teruggebracht naar het gesloten centrum. Eerder was ook al een eerste poging tot uitwijzing mislukt.

De universiteit heeft de uitwijzing van de student al aangeklaagd. Dat geldt ook voor de Congolese regering. President Félix Tshisekedi betreurt dat de student wordt vastgehouden en eist zijn vrijlating. Hij dringt aan op een betere behandeling van Congolese burgers in ons land, “net zoals de Congolese regering dat doet voor Belgische burgers”.