Conner Rousseau (Vooruit) over coronapas in Vlaamse Rand: “Ik begrijp niet dat Vlaamse regering zo koppig is”

In de Vlaamse rand rond Brussel moet het ook mogelijk zijn om de coronapas in te voeren. Dat heeft Conner Rousseau gezegd aan VTM Nieuws. De Vooruit-voorzitter vindt dat “alle wapens in de strijd tegen het virus mogen gebruikt worden, zeker wanneer er vraag naar is”.

Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in een aantal sectoren, zoals horeca en fitnesscentra, zal vanaf 15 oktober enkel in Brussel van toepassing zijn. Dat heeft alles te maken met de lage vaccinatiegraad in onze hoofdstad. In de Vlaamse randgemeentes zal die zogenaamde coronapas niet ingezet worden. De Vlaamse regering is tegen. “Nochtans is de situatie in veel van die gemeentes vergelijkbaar met Brussel zelf, er is een lage vaccinatiegraad”, zegt Vooruit-voorzitter Rousseau. “Daar moeten we dus voorzichtiger zijn. Maar dan verwacht je toch dat een overheid alle wapens aanbiedt die er zijn om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan, zeker wanneer de mensen er zelf om vragen.”

Rousseau verwijst naar de situatie in Vilvoorde. De burgemeester van de Vlaamse randgemeente, Hans Bonte (Vooruit), is er zelf vragende partij voor de invoering van het CST vanwege de erg lage vaccinatiegraad. Maar dat kan dus niet. “Ik begrijp niet dat de regering dan zo koppig is om dat niet toe te staan”, aldus Rousseau. “Bonte stelt de gezondheid van zijn burgers voorop, en ik hoop dat hij daarvoor blijft strijden ook.”

“Sleutels van een wrak”

Als er vandaag verkiezingen zouden zijn in Vlaanderen, dan haalt de partij Vooruit 12,3 procent. Een vierde plaats, na het Vlaamse Belang, N-VA en CD&V. Dat blijkt uit de meest recente peiling. “Ik heb niet de sleutels gekregen van een nieuwe auto, maar wel van een wrak”, zegt Rousseau daarover. “We zijn daar met de hele ploeg een sterke wagen van aan het maken. Hiervoor zaten we aan 8 procent, nu is het al ruim 12. Er is veel schwung in de partij, veel solidariteit en veel daadkrachtigheid.”

Rousseau zelf staat op de derde plaats in de ranking van populairste politici, na premier Alexander De Croo (eerste plaats) en N-VA-voorzitter Bart De Wever (tweede). “Mijn stijl is niet enkel de verpakking, maar ook de inhoud. Kritiek moet je er altijd bij nemen, maar ik zal altijd blijven strijden voor solidariteit en vooruitgang.”

