VSV lanceert nieuwe campagne tegen overdreven snelheid: “Je mist essentiële zaken die dichtbij zijn als je te snel rijdt”

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft zondag samen met Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een nieuwe verkeersveiligheidscampagne gelanceerd om automobilisten op te roepen om steeds de snelheidslimiet te respecteren en niet aan een onaangepaste snelheid te rijden. “Als je te snel rijdt, zie je minder” focust op het feit dat belangrijke elementen of gebeurtenissen je kunnen ontgaan als je aan een onaangepaste snelheid rijdt.

De campagne werd zondag gelanceerd op de Brechtsebaan in Schoten, op de plaats waar in 2009 Aïsha Wagemans werd aangereden toen ze de weg overstak op het zebrapad en later aan de gevolgen daarvan overleed. “Een wagen stopte om haar te laten oversteken, maar de bestuurder van een wagen die uit de andere richting kwam reed te snel en merkte haar allicht niet op”, zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. “Overdreven of onaangepaste snelheid is zowat de grootste ‘verkeerskiller’, nog altijd, in ons land en is goed voor een op drie van de dodelijke ongevallen. Daarom vragen we opnieuw aandacht voor deze problematiek.”

Een onderzoek dat de VSV eind juni liet uitvoeren, wees nog uit dat weliswaar meer dan acht op de tien Vlamingen overtuigd zijn van het nut van snelheidslimieten, maar dat wel één op drie het moeilijk vindt om zich aan de toegelaten snelheid te houden. “Nochtans: als je te snel rijdt, ga je je focussen op zaken die verderaf zijn en mis je essentiële zaken dichterbij”, zegt De Dobbeleer. “Een voetganger die plots oversteekt, een fietser die uit een zijstraat komt, noem maar op. Dat zijn allemaal risico’s op zware ongevallen.

De campagne loopt nog de hele maand oktober en omvat onder meer 314 affiches langs Vlaamse hoofdwegen, radiospotjes op verschillende zenders en berichten via sociale media. De campagne start ook net voor een nieuwe Flitsmarathon van de federale en lokale politie op woensdag 6 oktober.