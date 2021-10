Afscheid van Ivo, de zachtaardigste collega

Van alle collega’s die ik op de redacties had, was journalist Ivo Meulemans de zachtaardigste. Ik schrijf in de verleden tijd omdat Ivo ons op vrijdag 1 oktober is ontvallen.

De uren dat ik met hem aan de telefoon hing om het nieuws over een of ander (rechtbank)dossier goed onderbouwd te brengen op de pagina’s van Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad, of gewoon wat te kletsen, zijn ontelbaar. Vaak belde hij me als hij van een vergadering vanop de redactie weer naar zijn geliefde Arendonk reed om de tijd in de auto onderweg te doden. Dat vond ik niet erg, integendeel, want dan ging het spoedig weer over die wispelturige minnares van ons beiden, de krant, en welke listen en lagen zij nu weer voor ons spande en hoe we haar tevreden konden houden.

Ivo had na al die jaren een haat-liefdeverhouding met de journalistiek ontwikkeld. Van in zijn beginjaren bij Het Nieuwsblad kreeg hij ingepeperd wat nieuws was, en wat flauwe zever; krantenvulling, waar evengoed reclame zou kunnen staan. Dat laatste was niet aan hem besteed. Hij deed jarenlang aan de moeilijkste vorm van nieuwsgaring: het Kempense nieuws zélf opzoeken. Vaak waren dat menselijke verhalen, soms ook rauwe, van in het veld, als er weer eens een moord of andere grote narigheid was gebeurd. Hij stopte niet met het opschrijven wat er was geschied, maar ging aan de slag met het verhaal, zocht de betrokkene op en sleep zijn pen in het neerzetten van de hele story.

Nooit zou hij er met zijn pet naar gooien. Hij kreeg het over-en-weer van amateurs die zich journalist noemen. Het nieuws moest correct in de krant staan. Soms tuurde hij tot laat in de avond thuis naar het scherm van zijn laptop om te zien dat iemand op de eindredactie in Antwerpen per abuis van ‘doodslag’ geen ‘moord’ maakte in de titel van zijn stuk. Hij legde de lat hoog en dat bracht veel stress met zich mee. Dat laatste legde obstakels op zijn pad, en dan morde hij dat hij er zijn buik van vol had. Maar tegelijk realiseerde hij zich dat schrijven voor de krant datgene was wat hij het beste kon.

Ivo pende tijdens zijn carrière een boek vol mooie verhalen van mensen van bij ons. Hij genoot hun vertrouwen via zijn eerlijke interviewstijl. Niet zelden kreeg hij zelf de weerbots van de feiten die hij zo vloeiend en altijd met mededogen opschreef. Dan belde hij wel eens. “Gedeelde smart is halve smart”, grapte hij dan, maar je voelde dat hij het nodig had er eens over te praten. Hij was een man die na al die jaren nieuwsverslaggeving bij de krant geen spatje eelt op zijn ziel had gekregen. Blank.

Hij had de gave met mensen te kunnen praten. Een collega die hem bij zijn indienstneming bij de krant voor een eerste keer op reportage meenam ‘om hem het vak te leren’, vertaalde het zo: “Ik zag het toen meteen: mensen praatten graag met Ivo. Ik vond dat een grote bonus voor een journalist.”

Voor mezelf werd de collega die ik dertig jaar geleden als jonge snaak bij de redactie zag aansluiten, al snel een vriend. Het soort man die zijn collega’s op zijn huwelijksfeest uitnodigde. De gast die eens binnen sprong als ik zelf weer eens voor lange tijd naar het buitenland op reportage vertrok. “Good luck”, zei hij dan. “En doe geen dingen die ik niet zou doen.”

Van humor was hij niet gespeend. Als hij vertelde over de ‘Meulemans Open Air’, de jaarlijkse voetbalmatch die hij met zijn broers uitvocht in de ouderlijke hof, lag je plat van het lachen. Ivo maakte heel gemakkelijk vrienden, hij had er dan ook vele. De oud-leiding van de Chiro, zijn voetbalteam, al die plaatselijke clubs waar hij een lidkaart van had, heel Arendonk ...

Vanop mijn bureau kijk ik soms nog wel eens naar de mooie kaart die hij me stuurde toen ik officieel met pensioen ging bij de krant en die ik tegen de muur prikte. Hij had er een gevoelige, persoonlijke tekst op geschreven. Het typeerde de scherpzinnige pennenridder die hij was en de aandacht die hij had voor hetgeen zich buiten de heksenketel van de nieuwsgaring afspeelde.

Ik schrijf dit wanneer het zonlicht fletser wordt, het jaar ouder en de dagen korter. Even lijkt het alsof het voor altijd herfst zal blijven. Een goed mens, een warme collega en een gedreven journalist is plots uit ons blikveld verdwenen. Maar niet uit ons hart.