Paris Saint-Germain lijdt eerste competitienederlaag van het seizoen op het veld van Stade Rennes

Paris Saint-Germain heeft voor het eerst dit seizoen verloren. De Parijse wereldsterren gingen met 2-0 de boot in op het veld van Stade Rennes, bij wie Jérémy Doku nog steeds in de lappenmand ligt.

Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar werden allemaal in de basis gedropt bij PSG in Rennes, waar Jérémy Doku nog steeds in de lappenmand ligt met een spierblessure. Ze moesten lijdzaam toekijken hoe Gaetan Laborde (45.) Rennes op slag van rust de voorsprong bezorgde. De tweede helft was nog maar net op gang getrapt of Flavien Tait (46.) had de marge al verdubbeld. Kylian Mbappé scoorde nog tegen, maar de VAR floot het doelpunt terug.

Ondanks het eerste puntenverlies blijft PSG autoritair aan de leiding met 24 op 27, Rennes schuift op naar de zevende plaats met 12 punten. Nummer twee Lens, dat vrijdagavond al Reims-Belgen Wout Faes en Thomas Foket klopte, telt zes punten minder (18). Later op zondag tracht Eliot Matazo met Monaco de punten thuis te houden tegen Bordeaux (15u) en trekken Lyon en Jason Denayer naar Saint-Étienne (20u45).