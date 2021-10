Privévliegtuig stort neer in Milaan: piloot en zeven passagiers overleven crash niet

Een klein vliegtuig is kort na het opstijgen in Milaan neergestort op een leegstaand kantoorgebouw. Er zouden zes dodelijke slachtoffers zijn, maar Italiaanse media spreken over acht doden: de piloot en nog zeven passagiers zijn omgekomen, onder hen was ook een kind. “Het vliegtuig had een brandende motor”, zeggen buurtbewoners.

Volgens de eerste informatie stortte het ultralichte privévliegtuig omstreeks 13 uur neer op een pand op de hoek van via Otto Ottobre 2001 - vernoemd naar een vliegtuigcrash in 2001 - en via Marignano, vlakbij metrostation San Donato. Alle inzittenden zouden omgekomen zijn bij de crash. Volgens de Italiaanse krant La Republica gaat het om de piloot en zeven passagiers, onder wie een kind. Wellicht maakten alle passagiers deel uit van hetzelfde gezin dat een privévlucht maakte van Milaan-Linate naar Olbia, op Sardinië.

De crash op het pand veroorzaakte een enorme brand. Als bij wonder gaat het om een kantoorgebouw waar renovatiewerken plaatsvinden en volledig leegstaat, daar vielen dus geen slachtoffers. Het gebouw met twee verdiepingen en aanpalende parkeergarages zijn volledig verwoest, ook auto’s in de straat vlogen meteen in brand.

(lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Luid gesis

Buurtbewoners vertellen aan lokale media dat ze werden opgeschrikt door een luid gesis en een harde knal, de explosie die crash veroorzaakte. Een man die de crash live zag gebeuren, zegt dat het vliegtuigje geen opvallende manoeuvres maakte, maar meent wel een brandende motor gezien te hebben.

Het is nog niet duidelijk hoe de crash kon gebeuren. Momenteel zijn de hulpdiensten massaal ter plaatse.

evdg

© EPA-EFE

© EPA-EFE