“Genieten. Nog eens een topper die een echte topper was”

Het gebeurt niet veel dat een topper in de Jupiler Pro League de verwachtingen inlost. Anderlecht en Club Brugge doorbraken dat cliché. Een goede wedstrijd, in hoog tempo en met kansen langs beide kanten.

Anderlecht speelde een goede wedstrijd. Het combineerde vlot, creëerde genoeg kansen voor drie doelpunten en was ook defensief bestand tegen het duo Lang-De Ketelaere. Met het gelijkspel was Club gezien het verloop van de wedstrijd best tevreden. Paars-wit zet dan toch stappen vooruit. Deze selectie moet in staat zijn beter te doen dan de vierde plaats van vorig seizoen.

Het was doelman Van Crombrugge die zijn ploeg de das leek om te doen. Het was een flater om in eerste instantie de bal naar Olsson te willen spelen terwijl Rits in zijn rug stond. Bovendien ging de bal niet eens naar Olsson maar belandde hij in de voeten van de Club-speler. Niet goed te praten. Niet op het niveau van de topper.

Harwood-Bellis

Verschaeren had echt wel zijn doelpuntje verdiend maar miste. Refaelov strooide met haarfijne passen waarmee hij ploegmaats alleen voor doel zette. Zirkzee was een dankbaar aanspeelpunt. Achteraan liet Hoedt zijn gebruikelijk foutje achterwege en raken we week na week meer gecharmeerd door Harwood-Bellis. Een verdediger met de juiste prioriteiten: ballen veroveren en duels winnen. We weten niet of hij bij zijn moederclub Manchester City ooit de basis zal halen maar voor Anderlecht is hij een echte aanwinst.

Vraag dat maar aan Lang en De Ketelaere. Hij bleef hen de baas. De Ketelaere kwam maar niet in de match, Lang liet zich provoceren door en provoceerde het Anderlecht-publiek waardoor hij zichzelf uit de wedstrijd speelde. De gebruikelijke uitblinkers deden het, op Vanaken na, niet bij Club. Nskoki en Hendry, de sloten op de deur in de Champions League, hadden het heel lastig met Verschaeren-Zirkzee en invaller Raman. Rits-Balanta-Vanaken zorgden er wel voor dat het middenveld in blauw-zwarte handen bleef.

Is Sowah flankspeler?

We vragen ons ook steeds meer af of Kamal Sowah wel die flankspeler is die trainer Philippe Clement op dit moment in hem ziet. Zijn rendement, zowel in cijfers als met het blote oog, lijkt hoger te liggen als hij zoals bij OHL centraal op het middenveld kan opereren en zo zijn loopvermogen kan laten renderen.