ONZE PUNTEN. Raman samen met verdediger uitblinker bij paars-wit, veel vijfjes bij Club

Anderlecht was beter dan Club Brugge, maar RSCA miste de kansen en schoot zichzelf in de voet. Bij paars-wit was Hoedt achteraan de patron en dirigeerden Refaelov en Verschaeren de aanvallen. Helaas heeft alleen Raman wat killerinstinct. Bij Club Brugge vielen er vooral veel vijfjes te noteren.

Hendrik Van Crombrugge 5

Lullige tegengoal. Hij speelde de bal onoordeelkundig in en Rits onderschepte het leer: 0-1. Daarna twee topreddingen op schoten van Vanaken en Sowah.

Amir Murillo 6

Noa Lang kon zich niet doorzetten. Had in een wisselwerking met de centrale defensie de controle. Ging enkele keren goed mee langs de lijn. Had kunnen scoren alleen voor Mignolet.

Taylor Harwood-Bellis 7

Stevige verdediger. Opruimer met dienst op corners en bij menige tegenaanval. Kopte ook een offensieve hoekschop naast.

Wesley Hoedt 8

Sterk in de duels, leidinggevend aan zijn defensie. Ging vaak ook fysiek en verbaal in de clinch als het vurig werd.

Sergio Gomez 6

Beperkte enigszins zijn rushes op de flank. Moest Sowah en daarna Vormer opvangen, maar anticipeerde dikwijls goed om toch ook offensieve druk te zetten op zijn flank.

Kristoffer Olsson 6

Was gezien toen Rits in zijn rug opdook bij die slechte bal van Van Crombrugge. Daarnaast goed in de recuperatie, vaak eerste schakel in de aanval. Goeie doorsteekpassjes.

Josh Cullen 6

Springveer. Loopt en vliegt om de bal af te pakken. Wil ook altijd snel spelen, maar is dan soms overhaast in zijn acties.

Lior Refaelov 7

Gretig tegen zijn ex-club. Kwam vanop links naar binnen en vond de ruimte. Bediende vaak heel goed Verschaeren, maar had zelf egoïstischer moeten zijn voor doel.

Françis Amuzu 6

Op snelheid werd hij vaak afgeblokt, ook eens foutief. Voor doel heeft hij dikwijls nog iets te veel tijd nodig. Wel een goeie assist bij de goal van Raman.

Yari Verschaeren 7

Goeie afwisseling tussen afhaken en diepgaan. Goed in de combinatie en goed in de rug van de defensie. Helaas miste hij te veel alleen voor doel. Zat beter in de match dan De Ketelaere

Joshua Zirkzee 6

Ups en downs. Met zijn uitstekende techniek lanceerde hij ploegmaats met knappe hakjes en draaibewegingen. Af en toe wil hij het te mooi doen waardoor het mislukt. Op snelheid kan hij niet doorgaan en zo kwam hij niet in scoringspositie.

Benito Raman 8

Viel in voor Refaelov als een spurtbom. Liep er meteen Sobol af en scoorde de 1-1 met zijn eerste goeie balcontact.

Majeed Ashimeru -

Viel in voor Zirkzee. Te laat voor een beoordeling

Anouar Aït El Hadj -

Kwam Amuzu vervangen. Te laat voor een beoordeling;

Simon Mignolet 6

Weerde zich als een duivel om de nul op het bord te houden, maar liet zich verrassen door de trap van Raman.

Clinton Mata 6

Hield zijn flank goed gesloten maar kwam er offensief maar weinig uit.

Jack Hendry 6

Liet zich gelden in de duels maar kon niet vermijden dat de Anderlecht-aanvallers regelmatig in de Brugse zestien opdoken.

Stanley Nsoki 5

Liet Yari Verschaeren en co. een paar keer ontsnappen in zijn rug.

Eduard Sobol 5

Zweette tegen de snelheid van Amuzu en liet zich aftroeven door Benito Raman bij de 1-1.

Mats Rits 7

Zag een gretige wedstrijd beloond met een goal. Penetreerde veelvuldig in de aanvallende zestien.

Eder Balanta 7

Jaagde als een pitbull elke Anderlecht-middenvelder op. Blijft van goudwaarde voor dit Club.

Hans Vanaken 6

Kreeg een prima schietkans en bood ook zijn ploegmaats een paar goeie kans aan. Op niveau, zonder meer.

Kamal Sowah 5

Heeft het nu al enkele wedstrijden lastig om zijn stempel te drukken. Wordt vaak als eerste gewisseld door Clement. Ook nu weer.

Charles De Ketelaere 5

Ging de duels aan met Wesley Hoedt maar slaagde er niet in gevaarlijk te zijn. Miste zijn controle na een uitstekende pass van Vanaken.

Noa Lang 5

Had het lastig om zich door te zetten tegen Murillo en co. Verloor andermaal nutteloze energie in akkefietjes met de tegenstanders en het publiek.

Ruud Vormer 5

Kwam er op voor Kamal Sowah maar slaagde er niet in Club beter aan het voetballen te krijgen.

Ignace Van der Brempt -

Viel te laat in voor een beoordeling.