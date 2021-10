Klopjacht in Rusland op vermoedelijke moordenaar van drie studentes geneeskunde

De lichamen werden teruggevonden in een uitgebrande flat — © BELGAIMAGE

De politie heeft een klopjacht geopend op een 30-jarige man nadat in Rusland drie jonge studentes werden gedood. Hij wordt beschouwd als verdachte in de moordzaak. Dat heeft de politie in de regio Orenburg, meer dan 1.200 kilometer ten zuidoosten van Moskou, zondag bekendgemaakt.

De geneeskundestudentes, 17, 18 en 19 jaar oud, zouden in een flat hebben gewoond.

Twee lichamen werden ontdekt door brandweermannen in hun uitgebrande woning, een derde buiten de flat in de stad Gai.

Volgens onderzoekers vertoonden de lichamen tekenen van geweld. Volgens berichten in de media zijn de jonge vrouwen afgelopen donderdag doodgestoken. De flat werd in brand gestoken om het bewijsmateriaal te verdoezelen.

De verdachte zou pas drie maanden geleden zijn vrijgelaten uit de gevangenis.