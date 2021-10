Gasgeur in flatgebouw in Hasselt: bewoners van 128 appartementen geëvacueerd

De hulpdiensten zijn zondagnamiddag rond 15.30 uur moeten uitrukken naar een appartementsblok langs de Herkenrodesingel in Hasselt, waar een vermeende gasgeur was waargenomen. De geur was afkomstig vanop de vijfde verdieping. Het volledige gebouw is ontruimd.

In totaal moesten de bewoners van 128 appartementen hun woonst verlaten uit voorzorg. Ze werden opgevangen in de naastgelegen sporthal Alverberg.

De brandweerpost Hasselt van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg is ter plaatse om de oorzaak van de gasgeur te achterhalen. Er worden ook metingen uitgevoerd. Vermoedelijk gaat het om een gaslek.