Na twee mislukte uitwijzingspogingen Congolese student, volgt nog een derde: “Binnenkomstvoorwaarden niet vervuld bij aankomst”

De uitwijzingsprocedure van de Congolese student die aan de UCLouvain economie zou gaan studeren, wordt een van de komende dagen verdergezet. Dat meldt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Bij de aankomst van de 20-jarige op Zaventem waren de binnenkomstvoorwaarden niet langer vervuld, waarop hij naar een gesloten centrum werd overgebracht. De student ging in beroep tegen die beslissing van DVZ, maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) gaf DVZ op alle punten gelijk.

Donderdag was er al een eerste poging om de student uit te wijzen, maar die mislukte. Ook de uitwijzingspoging van vandaag mislukte. Een twintigtal leden van een steuncomité was aanwezig op de luchthaven van Zaventem, om de andere passagiers van de vlucht richting Kinshasa te sensibiliseren. Uiteindelijk heeft de jongeman zich verzet tegen de uitwijzing, en is hij teruggebracht naar het gesloten centrum.

De zaak veroorzaakt heel wat ophef in Franstalig België. Sinds 18 september zit hij in een gesloten centrum, met het oog op uitwijzing. De Congolees was toegelaten aan de UCLouvain om economie te studeren en was ook in het bezit zijn van een geldig paspoort en een visum. DVZ bevestigt dat de Belgische ambassade in Kinshasa hem een visum verstrekte.

Toch werd hij tegengehouden aan de grens. De politie twijfelde aan de reismotieven van de student. “Zo beschikte hij onder meer niet over een effectief inschrijvingsbewijs en kon hij niet aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken voor zijn verblijf in België”, zegt DVZ-woordvoerder Geert De Vulder.

Daarom werd de uitwzijzingsprocedure opgestart. Na twee mislukte pogingen volgt een dezer een uitwijzing onder begeleiding. Wanneer dat precies zal zijn, kan de DVZ-woordvoerder niet zeggen.

Boze reacties

De UCL heeft de uitwijzing van de student al aangeklaagd, en de rectoren van de Franstalige universiteiten hebben in een gezamenlijk persbericht zondag hetzelfde gedaan. “Ze hopen ten zeerste dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (Sammy Mahdi, red.) gebruikt maakt van zijn discretionaire bevoegdheid om Junior Masudi Wasso zijn studies te laten vervolgen in België”, aldus de Conseil des recteurs (CRef).

Ook vanuit Kinshasa kwamen al boze reacties. President Félix Tshisekedi betreurt dat de student wordt vastgehouden en eist zijn vrijlating. Hij dringt aan op een betere behandeling van Congolese burgers in ons land, “net zoals de Congolese regering dat doet voor Belgische burgers”.

DéFI-voorzitter en -parlementslid François De Smet liet al weten dat hij Mahdi dinsdag, tijdens de Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer, over de kwestie zal ondervragen.