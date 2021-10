Vlaamse regering verhoogt boetes en gevangenisstraffen voor dierenbeulen

De Vlaamse regering heeft zwaardere straffen goedgekeurd voor wie dieren mishandelt. Zowel voor burgers als voor bedrijven worden de boetes en mogelijke gevangenisstraffen fors verhoogd. Dat maakt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zondag bekend.

Wie een dier mishandelt of verwaarloost riskeert nu maximaal 16.000 euro boete of drie maanden cel bij een eerste vergrijp, of tot 100.000 euro boete en 18 maanden celstraf bij herhaaldelijke en zware mishandeling of verwaarlozing binnen een termijn van drie jaar. Rechters kunnen bedrijven die dieren mishandelen voor maximaal drie jaar sluiten en burgers definitief of voor drie jaar verbieden om dieren te houden.

Maar omdat dit volgens Weyts onvoldoende is om ontradend en bestraffend te werken voor “echte dierenbeulen”, heeft hij nu strengere én effectievere straffen laten goedkeuren voor burgers én bedrijven die dieren mishandelen of verwaarlozen. Boetes worden tot 50 keer strenger tegenover nu. Gevangenisstraffen 20 keer strenger. “Op die manier krijgt de politie voor het eerst ook de mogelijkheid om dierenbeulen bij een eerste misdaad onmiddellijk aan te houden, wat bevorderlijk is voor een goed onderzoek”, zegt Weyts. Ook wie dieren herhaaldelijk verwaarloost of mishandelt, riskeert zwaardere straffen.

De definitie van ‘recidivist’ wordt bovendien verruimd: vroeger moesten verschillende feiten gepleegd zijn binnen een periode van 3 jaar om te kunnen spreken over recidivisme: voortaan zal het gaan om een periode van 5 jaar. Een recidivist riskeert een boete tot 1.600.000 euro (x16) of een gevangenisstraf die kan oplopen tot 10 jaar (x7). De rechter krijgt ook de mogelijkheid om bedrijven die dieren mishandelen voor een termijn van vijf jaar of zelfs volledig te sluiten. En ook burgers kunnen voorgoed of voor een termijn van vijf jaar een verbod krijgen om dieren te houden.

“We pikken het in Vlaanderen niet meer als je dieren mishandelt. Wie niet horen wil, zal voelen”, zegt Weyts.