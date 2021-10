Prinses Charlene van Monaco deelt eerste foto sinds ziekenhuisopname op Instagram

Prinses Charlene van Monaco heeft voor het eerst sinds haar ziekenhuisopname begin september van zich laten horen op sociale media. Ze plaatste een foto van zichzelf, lachend aan de keukentafel.

Prinses Charlene, de 43-jarige echtgenote van prins Albert van Monaco, werd begin september met spoed opgenomen in een ziekenhuis in haar geboorteland Zuid-Afrika. Ze was ingestort in de lodge waar ze al enkele maanden verbleef. Dat bleek het gevolg te zijn van complicaties van een ernstige oor-, neus- en keelontsteking die ze eerder opliep.

Exact een maand na haar ontslag uit het ziekenhuis deelt de prinses een foto van zichzelf op Instagram. Op het kiekje is te zien dat de vrouw van prins Albert lachend aan tafel zit. Voor haar ligt een opengeslagen boek. De foto gaat gepaard met het bijschrift ‘God bless’.

Hoe lang de prinses nog in Zuid-Afrika zal vertoeven is niet duidelijk.

