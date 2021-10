Oostenrijkse regering komt met CO2-taks

De nieuwe belasting zal vanaf midden 2022 in werking treden, kondigde kanselier Sebastian Kurz aan. — © REUTERS

De Oostenrijkse regering heeft zondag zijn fiscale hervorming voorgesteld. Die omvat onder meer een belasting op de uitstoot van CO2. Bij de vorming van de regering van conservatieven en groenen, begin vorig jaar, was die CO2-taks een van de opvallendste punten.

De nieuwe belasting zal vanaf midden 2022 in werking treden, kondigde kanselier Sebastian Kurz aan tijdens een persconferentie. In eerste instantie zal de uitstoot van een ton CO2 een extra belasting van 30 euro met zich meebrengen. Tegen 2025 zal dat 55 euro zijn per ton.

Als compensatie komt er een “klimaatbonus” die rekening houdt met de verschillende situaties van stads- en plattelandsbewoners - die laatsten zijn afhankelijker van de auto. De bonus wordt vastgelegd op 200 euro per jaar voor plattelandsbewoners en 100 euro voor stedelingen.

Daarnaast komen er nog verschillende andere flankerende maatregelen om “het gewicht van de fiscaliteit” te beperken voor de Oostenrijkse werknemers, beloofde Kurz.

De bedrijfsvoorheffing wordt verlaagd van 25 naar 23 procent tegen 2025, om investeringen aan te moedigen.

Volgens de groene vicekanselier Werner Kogler zal deze “historische” hervorming leiden tot “minder luchtvervuiling, maar meer geld in de zakken van de mensen”.