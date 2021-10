Groot draagvlak voor strenge maatregelen om verkeersveiligheid te vergroten: wat zou er allemaal moeten veranderen?

De verkeersregels mogen gerust een stuk strenger, vindt de Belg in een nieuwe enquête van verkeersinstituut VIAS. Maar opvallend: we staan vooral achter maatregelen voor kwetsbare weggebruikers. Denk aan verplichte fluohesjes voor fietsers (81 procent) én voetgangers (60 procent) als het donker is. In de top 5 staat slechts één maatregel die automobilisten aangaat: een verplicht gordelmeldingssysteem voor de stoelen voor en achterin nieuwe wagens.