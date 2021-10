Twijfels over mondmaskerplicht op Brusselse werkvloer, dus wordt die afgeschaft

De mondmaskerplicht is sinds deze maand in Vlaanderen afgeschaft op de werkvloer. In Brussel zou deze behouden blijven, maar de juridische basis daarvoor ontbreekt. Het politiebesluit dat de regels voor de hoofdstad vastlegt, voorziet wel een mondmaskerplicht in winkels, de horeca, musea en bioscopen, maar rept met geen woord over de werkvloer. Bij werkgeversorganisatie Voka en de Brusselse evenknie Beci zijn ze verbaasd.

“Dit gaat in tegen de geest van wat men wilde doen”, zegt Voka-woordvoerder Eric Laureys. “De generieke gids is aangepast. Mondmaskers worden nu aanbevolen en niet verplicht. Brussel had strengere regels kunnen opleggen, maar heeft dat niet gedaan.” Dat werd dus wel verwacht. Volgens het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) wordt in Brussel de status quo ook behouden. Laureys hoopt snel op duidelijke communicatie. “Dit zorgt voor onzekerheid ook bij tal van Vlamingen die dagelijks naar de hoofdstad pendelen.” Ook bij Beci willen ze snel meer duidelijkheid. “Gezien de situatie is voldoende sanitaire waakzaamheid aangewezen. We gaan ervan uit dat de meeste bedrijven de mondmaskers behouden”, klinkt het.(agg)