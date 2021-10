Het Grondwettelijk Hof oordeelde eind vorige week dat het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië niet in strijd is met de grondwet. Internationale Joodse organisaties reageren verbolgen. Ook N-VA-parlementslid Michael Freilich liet zich in het verleden erg kritisch uit, maar zalft nu. “Het gaat hier om dierenwelzijn, niet om antisemitisme.”