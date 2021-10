Utrecht dient Ajax zeldzame thuisnederlaag toe, Loïs Openda krijgt Feyenoord op de knieën

Ajax is zondag tegen een zeldzame thuisnederlaag aangelopen tijdens de achtste speelronde in de Eredivisie. Utrecht nam op een diefje de volle buit mee met 0-1. Tegelijkertijd eindigde Cambuur-AZ op 1-3.

Het was Django Warmerdam (77.), nota bene afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, die de Johan Cruijff Arena het zwijgen oplegde. Het was voor de Amsterdammers het eerste verlies in eigen huis sinds 5 december vorig jaar. Toen haalde Twente het met 1-2. De nederlaag betekent mogelijk goed nieuws voor Yorbe Vertessen en PSV. Zij kunnen de kloof verkleinen tot op een punt als ze zondagavond in Eindhoven Sparta Rotterdam verschalken (20u).

Feyenoord kon alvast niet profiteren van de nederlaag van Ajax. Het ging zelf met 2-1 onderuit bij Vitesse. Club Brugge-huurling Loïs Openda maakte beide doelpunten voor de Arnhemmers.

Al na zes minuten trof Openda raak, Guus Til stelde op het halfuur gelijk. Binnen de minuut in de tweede helft liet Openda zich opnieuw opmerken door Vitesse een tweede keer de voorsprong te bezorgen. Ditmaal zouden de Rotterdammers die niet meer uitwissen. Ook invaller Cyriel Dessers kon in 20 minuten speeltijd de gelijkmaker niet forceren. In een tumultueus slot werd Vitesse nog herleid tot 9 man.

Feyenoord blijft steken op een voorlopige vierde plaats en 15 op 21, op vier punten van Ajax en het heeft momenteel nog een wedstrijd minder gespeeld dan de Amsterdammers. Vitesse is achtste met 13 punten. PSV kan in de afsluiter van de speeldag (20u) wel inlopen tot op een punt, als het Sparta met lege handen terug naar Rotterdam stuurt.