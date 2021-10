Het blijft wachten op pakket maatregelen voor lagere energiefactuur, en dat leidt tot ongenoegen

De roep om een politiek antwoord op de steigerende energiefactuur is enorm, maar ook dit weekend raakte de top van de federale regering er nog niet uit. Meer zelfs, het thema kwam zondag niet eens aan bod. De Vivaldipartijen zijn het niet eens over hoeveel geld de energiecrisis mag kosten en welke maatregelen er moeten komen. En de liberalen willen eerst zekerheid over de begroting en een aantal hervormingen. Het wordt nog een paar dagen armworstelen en nagelbijten.