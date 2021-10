Verguisd en geprezen, maar tegelijk een bron van inspiratie voor vele Fransen

Flamboyant zakentycoon, minister onder president François Mitterrand, zanger, acteur, televisiepresentator en voorzitter van Olympique Marseille. Vijftig jaar lang stond hij onophoudelijk in de spotlights. Buiten en binnen de gevangenis. Tot op het laatst lag hij overhoop met justitie, ook in ons land. Maar gisterochtend doofde het licht. Bernard Tapie, niet vies van een beetje show, is niet meer. De Fransman stierf in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen na een lange strijd tegen maag- en slokdarmkanker.