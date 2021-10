Paars-wit lijkt klaar voor rentree op (hoogste) podium na sterke prestatie tegen Club Brugge: “Anderlecht is zoals ABBA”

Anderlecht moet zich niet verstoppen. Paars-wit heeft dit seizoen kwaliteit genoeg om mee te doen voor de prijzen. Dat weerspiegelt zich nog niet in de punten – 16 op 30 – maar wel in de evolutie van de ploeg. Het klikt alvast sneller dan vorig jaar. Tegen Club Brugge domineerden de Brusselaars zelfs, maar speelden ze finaal 1-1 door vermijdbare misser(s). Wat ons betreft, is Anderlecht zoals ABBA: klaar voor een comeback.

Jürgen Geril