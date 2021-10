Groep achter Tottenham wil in Rouches investeren

Het is al langer bekend dat Standard het water aan de lippen staat. In de zoektocht naar nieuwe investeerders riep Bruno Venanzi de hulp in van consultant PricewaterhouseCoopers (PwC). De voorzitter is bereid om 50 procent van zijn aandelen in de Luikse club van de hand te doen. Een oplossing bleef lang uit, maar lijkt er nu toch uit Engeland te komen.

ENIC, een groep die 85 procent van de aandelen van Tottenham Hotspur in handen heeft en ook in andere voetbalclubs zit, is op dit moment het meest concreet. Venanzi zat begin vorige week in Londen samen met vertegenwoordigers van de investeringsmaatschappij. Ook Arsenal en Leeds United lonken naar Luik, evenals een Italiaanse optie, maar de groep achter Tottenham is op dit moment de meest serieuze gegadigde.

Vluchten voor fans

Een akkoord moet voor rust in de tent zorgen. Vrijdagavond, tijdens de 3-1-verliespartij in Mechelen, liep het danig uit de hand. Ontevreden supporters gooiden tennisballen op het veld en een handvol betrad bij aanvang van de tweede helft zelfs het veld om de spelers terecht te wijzen. Bij terugkomst op het oefencomplex wachtte een aantal supporters de Standard-selectie andermaal op. Omdat de politie het niet veilig genoeg achtte, stopte de spelersbus op de snelweg. Via taxi’s en familieleden geraakten spelers en staf uiteindelijk thuis vrijdagavond. (bfa)