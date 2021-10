Zweedse Mohammed-cartoonist Lars Vilks omgekomen bij verkeersongeval

De Zweedse cartoonist Lars Vilks, die in 2015 het doelwit was van een aanslag in Kopenhagen en onder bescherming leefde nadat hij in 2007 de profeet Mohammed had afgebeeld als een hond, is zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in het zuiden van Zweden. Hij was 75 jaar. Ook twee politieagenten die hem moesten beschermen, lieten het leven.