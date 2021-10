Bijna helft van opsporingsberichten voor verdachten leidt tot oplossing zaak

“We zijn zeer tevreden, want het percentage wordt met de jaren beter. We zaten op 35 procent in 2019 en 37 procent in 2019”, aldus Alain Martens, de commissaris die verantwoordelijk is voor de dienst opsporingsberichten. Vorig jaar werden 176 opsporingsberichten voor verdachten uitgevaardigd, 81 zaken werden opgelost.

Het stijgende ophelderingspercentage is volgens Martens te danken aan onder meer de betere kwaliteit van bewakingscamera’s. “Zelfs beelden die ’s nachts gemaakt zijn, kunnen worden gebruikt”, klinkt het. Ten tweede is de stijging te verklaren omdat mensen vaak de website en sociale media van de politie bezoeken, waardoor ze de berichten dus meer te zien krijgen.

Naast de opsporingsberichten om mogelijke verdachten op te sporen, vaardigt de dienst ook opsporingsberichten uit voor vermiste personen van wie de verdwijning onrustwekkend is. Van de 220 uitgevaardigde berichten, werden er in 2020 215 zaken opgelost.