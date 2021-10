Burgemeester van Rio de Janeiro belooft in 2022 carnaval “zonder Covid-restricties”

De burgemeester van de Braziliaanse metropool Rio de Janeiro heeft zondag beloofd alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het befaamde carnaval in 2022 plaats kan vinden zonder Covid-restricties. Hij rekent daarvoor op een vaccinatiegraad die voldoende hoog is.

“Het is belachelijk om een meter afstand te vragen op carnaval”, aldus Eduardo Paes in een openbare toespraak. “In november zullen we de hele bevolking van Rio de Janeiro vaccineren met een tweede dosis. Vanaf dan zullen we waarschijnlijk geen beperkingen meer hebben en zullen we zeker carnaval kunnen vieren zonder restricties.”

Alleen al in Rio de Janeiro, met zowat 7 miljoen inwoners, werden er sinds de start van de pandemie 480.000 coronabesmettingen vastgesteld en al 34.000 doden geteld. Brazilië is een van de zwaarst getroffen landen van de coronacrisis.

In metropool Rio heeft al 99,2 procent van de mensen ouder dan 12 jaar een eerste vaccindosis ontvangen, 65,9 procent is volledig gevaccineerd. Sinds 15 september is een gezondheidspas verplicht om de toeristische trekpleisters van de stad te bezoeken.