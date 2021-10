PFOS-vervuiling: België wil alle “forever chemicals” verboden zien

In juli hadden Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen al aangekondigd dat ze samen een voorstel gingen uitwerken om de productie, de verkoop en het gebruik van álle PFAS in Europa te verbieden, op enkele “onmisbare” toepassingen na, zoals bijvoorbeeld voor medische toestellen. Ons land zal zich deze woensdag, op de Europese Ministerraad voor Milieu in Luxemburg, aansluiten bij die landen en aandringen om “snel en ambitieus” vooruitgang te boeken met het voorstel van de vijf landen.

Opmerkelijk: de landen stellen niet de toxicologische eigenschappen van individuele PFAS centraal. Ze hebben het veeleer gemunt op één specifieke chemische eigenschap die de hele PFAS-familie ­typeert en die volgens de landen een algemeen risico voor de mens en het milieu betekent: de persistentie van de stoffen. Alle PFAS kunnen slechts met grote moeite af­gebroken worden, of ze transformeren naar stoffen die onvergankelijk zijn. Daardoor blijven ze zich opstapelen in het milieu. Het heeft hen de bijnaam “forever chemicals” op­geleverd.

De persistentie van chemische stoffen speelt al decennialang een rol bij hun beoordeling, maar de laatste jaren worden de stemmen luider om persistentie een prominentere rol te geven in de regel­geving, los van wat geweten is over de giftigheid van de stof.